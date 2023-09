ASTRAZENECA hat in China die Zulassung für das Produkt Calquence zur Behandlung von Erwachsenen mit Leukämie bekommen. Wie ASTRAZENECA mitteilte, wurde das Mittel für die Behandlung von Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) - der weltweit häufigsten Leukämieart - oder kleinem lymphatischem Lymphom (SLL) zugelassen, vorausgesetzt, sie haben zuvor mindestens eine Therapie erhalten. Calquence ist in den Vereinigten Staaten für die Behandlung von CLL und SLL, in der Europäischen Union und in anderen Ländern der Welt für CLL und in Japan für rezidivierende CLL und SLL zugelassen. Das gibt Rückenwind!



