Eigenmann Veronelli S.p.A., ein führendes Vertriebsunternehmen im Bereich Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten, hat heute bekannt gegeben, dass es 100 von IMEA Technologies FZC, einem regionalen Vertriebsunternehmen für Spezialchemikalien mit Schwerpunkt auf dem Industriemarkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, übernommen hat.

Die Akquisition passt hervorragend zu den bestehenden Aktivitäten von E&V und stellt eine strategische kommerzielle Expansion in der Region des Nahen Ostens und Afrikas dar, zusätzlich zu den Märkten des Fernen Ostens und Indiens, und stärkt die internationale Präsenz von E&V, um das überzeugende Portfolio zu konsolidieren und die Wachstumsstrategie umzusetzen.

IMEA Technologies wurde 2011 in Sharjah (Vereinigte Arabische Emirate) gegründet und bietet eine breite Palette von Produkten an, vor allem für die Industrie, wie z. B. Emulsionspolymere für die Industrie, Farben, Kunststoffe, Druckfarben, Wasseraufbereitung, Dicht- und Klebstoffe, Öl und Gas, Bauwesen sowie Kosmetik- und Reinigungsanwendungen.

Mit seinem Hauptsitz in Sharjah und Büros und Lagern in den Vereinigten Arabischen Emiraten deckt das Unternehmen die gesamte MEA-Region sowie den Fernen Osten und die indischen Märkte ab. Im Jahr 2022 erwirtschaftete IMEA Technologies einen Umsatz von rund 68,5 Mio. AED (ca. 17,7 Mio. EUR).

IMEA Technologies wird als Teil der E&V Group unter Beibehaltung des etablierten Namens von der jetzigen Führungsriege und den Mitarbeitern geführt.

Gabriele Bonomi, Chief Executive Officer der E&V Group, kommentiert:

"Im Einklang mit unserer strategischen Vision, ein etablierter internationaler Anbieter von Lösungen zu sein, freuen wir uns, IMEA Technologies in der E&V Group willkommen zu heißen. Diese Akquisition stärkt unsere internationale Präsenz und ermöglicht es uns, sowohl den Auftraggebern als auch den Kunden ein wirklich überzeugendes Wertangebot zu machen."

Ayoob Chekkintakath, Executive Director von IMEA Technologies, fügt hinzu:

Die Zugehörigkeit zu E&V, einem wichtigen internationalen Marktteilnehmer, ist ein Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Wir teilen eine ähnliche Vision und Kultur, und ich bin zuversichtlich, dass IMEA Technologies als Teil der E&V Gruppe weiter gedeihen und seine langfristigen Beziehungen zu wichtigen Lieferanten und Kunden fortsetzen wird."

ÜBER EIGENMANN VERONELLI S.p.A.

Eigenmann Veronelli ist ein internationaler Lösungsanbieter im Bereich Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten mit direkter Präsenz in 4 Ländern und einer kommerziellen Reichweite in mehr als 30 Ländern. E&V mit Hauptsitz in Rho, Mailand, Italien, ist ein Synonym für Effektivität und Effizienz und verbindet lokale Marktkenntnisse mit internationalen chemischen Innovationen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die E&V Group mit 340 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von 417 Mio. EUR.

Um mehr über E&V zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.eigver.com

ÜBER IMEA TECHNOLOGIES FZC

IMEA Technologies ist ein regionaler Vertreiber von Spezialchemikalien, der sich auf den industriellen Markt spezialisiert hat, z. B. Emulsionspolymere für die Industrie, Farben, Kunststoffe, Druckfarben, Wasseraufbereitung, Dicht- und Klebstoffe, Öl und Gas, Bauwesen sowie Kosmetika und Reinigungsanwendungen. IMEA Tech. hat seinen Hauptsitz in der Saif Zone, Sharjah (V.A.E.), und verfügt über Büros und Lager in den V.A.E. Im Jahr 2022 erzielte IMEA Tech. einen konsolidierten Umsatz von 17,7 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.imeatech.com

Contacts:

Pressekontakt

Federica Urso

Group Corporate Communication Manager, E&V S.p.A

mediarelations@eigver.it +39 338.7295116

Geschäftlicher Kontakt

Ayoob Chekkintakath

Executive Director, IMEA TECHNOLOGIES FZC

info@imeatech.com -+971 6 5574800