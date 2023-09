EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Ankauf

FUCHS intensiviert seine Aktivitäten in Südamerika und übernimmt 100% der FUCHS LUBRICANTS SpA in Chile



04.09.2023 / 10:09 CET/CEST

FUCHS intensiviert seine Aktivitäten in Südamerika und übernimmt 100% der FUCHS LUBRICANTS SpA in Chile Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe baut ihre Präsenz in Südamerika durch die vollständige Übernahme von FUCHS LUBRICANTS SpA in Chile aus. Am 1. September 2023 ging das Joint Venture nahtlos in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des FUCHS-Konzerns über. Das Unternehmen FUCHS LUBRICANTS SpA wurde 2018 im Rahmen der Übernahme des chilenischen Schmierstoffgeschäfts der Comercial Pacific Ltda. durch FUCHS gegründet - wobei FUCHS zu diesem Zeitpunkt 65% der Anteile an dem neu gegründeten Unternehmen hielt und Comercial Pacific Ltda. die restlichen 35%. "Wir danken unserem Joint-Venture-Partner Andre Boeck und dem Team von Comercial Pacific für die erfolgreiche gemeinsame Zeit. Chile ist ein wichtiger Schmierstoffmarkt in Südamerika, daher ist diese Transaktion ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, unsere Geschäftsaktivitäten im südlichen Teil der Amerikas weiter zu stärken", sagt Dr. Timo Reister, Mitglied des Vorstands bei FUCHS und verantwortlich für die Region Nord- und Südamerika. Yasser Majluf, Geschäftsführer von FUCHS Lubricants SpA in Chile, ergänzt: "Der chilenische Schmierstoffmarkt bietet ein erhebliches Potenzial für FUCHS. Wir sehen einen starken Trend hin zu Hochleistungsschmierstoffen. Wir freuen uns, dass wir mit unserem wachsenden lokalen FUCHS-Team in Chile unseren stetig größer werdenden Kundenstamm in Segmenten wie Bergbau, Lebensmittel und Windkraft sowie im Automobilbereich unterstützen können." Mannheim, 4. September 2023 FUCHS SE

Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich.



04.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

