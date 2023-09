Starinvestor Bill Ackmann führt ein sehr fokussiertes Depot und ab und zu sichert er dieses gegen Verlustrisiken ab. So war er einer der wenigen Investoren, die im Corona-Absturz einen große Summe mit Puts verdienten, deren Gewinne er dann realisierte und in die Erholung hinein in aussichtsreiche Aktien investierte. So verdiente er gleich doppelt. Dies ist auch eine Form des Markttimings und klappt natürlich nicht jedes Mal - irrt man sich über die Marktentwicklung kostet es sogar Rendite. Daraus hat Ackman seine Lehren gezogen, die sich auch auf die Auswahl der Unternehmen für sein Depot auswirkt."Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...