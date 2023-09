Die Fuchs-Gruppe hat ihre Präsenz in Südamerika verstärkt: Das Unternehmen übernimmt die Fuchs Lubricants SpA in Chile vollständig. Zum Kaufpreis der Anteile macht der Schmierstoff-Konzern aus Mannheim in seiner Mitteilung am Montag keine Angaben. Zum 1. September 2023 wurde das Joint Venture zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Konzerns. ...

