"There's a new kid in town", würden die Eagles wohl sagen. Nachdem sich im Frühjahr die auf Digital-M&A spezialisierte Beratungsgesellschaft Zumera gründete, bekommt das Berliner Haus um CEO Felix Engelhardt nun Konkurrenz aus der Mainmetropole.Der dort ansässige, ehemalige Rothschild-Investmentbanker Dieter Will hat neomerge ins Leben gerufen - ebenso mit dem Ziel, M&A- und Fundraising-Beratung mittelständischen sowie jungen Firmen digitalbasiert anzubieten. Dadurch verspricht neomerge gesteigerte Effizienz und Wettbewerbsvorteile im Transaktionsprozess, auch durch die Anwendung von KI z. B. bei der Erstellung von Präsentationsunterlagen. Will habe mit seinem Team eine proprietäre Investoren-Matching-Plattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...