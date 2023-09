Linz (www.anleihencheck.de) - Morgen tagt die Reserve Bank of Australia in ihrer monatlichen Sitzung über das weitere geldpolitische Vorgehen Australiens, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach einer Zinspause bereits im August gehe man derzeit davon aus, dass auch im September eine Fortsetzung dieser Zinspause beschlossen werde. Auch die Daten der letzten Wochen würden die Entscheidung einer Zinspause seitens der RBA bestätigen. ...

