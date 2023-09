DJ Fuchs übernimmt sein Joint-Venture Fuchs Lubricants in Chile

LONDON (Dow Jones)--Der Schmierstoff-Anbieter Fuchs übernimmt sein ehemaliges Gemeinschaftsunternehmen Fuchs Lubricants in Chile. Wie der Konzern mitteilte, ging das Joint Venture am 1. September in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft über. Fuchs Lubricants wurde 2018 im Rahmen der Übernahme des chilenischen Schmierstoffgeschäfts der Comercial Pacific Ltda. durch Fuchs gegründet, wobei Fuchs zu diesem Zeitpunkt 65 Prozent der Anteile an dem neu gegründeten Unternehmen hielt und Comercial Pacific die restlichen 35 Prozent. Finanzielle Einzelheiten nannte die Mannheimer nicht.

