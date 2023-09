Die jüngsten Nachrichten rund um Konjunktur, Unternehmen und Notenbanken sind sehr uneinheitlich ausgefallen. An den Aktienmärkten herrscht daher eine gewisse Orientierungslosigkeit. Der Blick richtet sich kurzfristig auf die Saisonalität.4. September 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der erhoffte Impuls durch die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten in den USA am Freitag ist ausgeblieben. Die Zahlen zeichnen ein gemischtes Bild der Lage, was dann auch ganz unterschiedliche Interpretationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...