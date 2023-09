S&P Dow Jones hat am 1. September nach Handelsschluss das Ergebnis seiner quartalsmäßigen Überprüfungen zur Indexzusammensetzung bekannt gegeben. Demnach wird Airbnb am 18. September in den S&P 500 Index aufgenommen. Airbnb wird Newell Brands ersetzen. Bei Anlegern kommt die Nachricht gut an, die Aktie klettert weiter nach oben.Für Airbnb ist die Aufnahme in den S&P500 Index eine gute Nachricht, denn die Zugehörigkeit in den weltweit viel beachteten S&P 500 Index bringt Aufmerksamkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...