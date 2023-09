London (www.anleihencheck.de) - Bisher hat sich das weltweite Wirtschaftswachstum besser gehalten als allgemein erwartet. Dennoch könnten die entwickelten Märkte in eine Rezession abgleiten, so Tobias Ripka, Investment Director, und Gillian Edgeworth, Macro Strategist, bei Wellington Management.Zwar halte Gillian Edgeworth eine Fortsetzung des aktuell schwachen Wachstums in den entwickelten Märkten für wahrscheinlich. Sollten sie doch in eine "normale"-Rezession abrutschen (hier definiere als zwei bis vier Quartale mit einem Rückgang gegenüber dem Vorquartal) dürften die meisten Emerging Markets (kurz: EM) diesen Abschwung allerdings relativ gut überstehen. ...

