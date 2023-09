Berlin (www.fondscheck.de) - Der Markt für aktive ETFs in Deutschland ist zwar noch klein, doch er wächst stark, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Rund 26 Mrd. Euro würden in den Produkten stecken, die aktives Fondsmanagement in einem ETF-Mantel offerieren würden. Ende Juli 2022 habe das verwaltete Vermögen bei rund 18 Mrd. Euro gelegen - ein Plus von 45%. Gleichzeitig sei die Zahl der aktiven ETFs von 50 auf 62 gestiegen. ...

