Der deutsche Automobilzulieferer Dräxlmaier hat in Leipzig sein neues Werk zur Fertigung von Hochvolt-Batteriesystemen eröffnet. Dort werden die 800-Volt-Batteriesysteme für den rein elektrischen Porsche Macan gefertigt, der bei Porsche Leipzig vom Band laufen wird. Mit der Eröffnung des Werks in Leipzig erweitert Dräxlmaier sein Produktionsnetzwerk in Deutschland auf insgesamt drei Batteriewerke. ...

