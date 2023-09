Zum Wochenschluss schoss die Dell-Aktie (WKN: A2N6WP) am Freitag im US-Handel um über +20% durch die Decke und setzte damit ihren eindrucksvollen Aufwärtstrend der letzten Monate fort. Im vergangenen halben Jahr verdoppelte sich der Kurs des IT-Hardwareherstellers nahezu. Was steckt hinter dem großen Kurssprung? Dell vorgestellt Dell Technologies Inc. ist ein US-amerikanischer Hersteller von Computer und sonstiger IT-Hardware. Bekannt ist das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...