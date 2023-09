Am Freitag wurde bekannt, dass der bisherige Großaktionär Klaus-Michael Kühne seinen Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag auf über 10% verdoppelt hat. Die Aktie (WKN: A1DAHH) reagiert kaum auf diese Nachricht, heute verbessert sie sich leicht um +1,4% und steht aktuell bei 75,75 €. Wie wird sich das auf den weiteren Kursverlauf auswirken? Brenntag vorgestellt Die in Essen ansässige Brenntag SE ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien ...

