Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat seine Halbjahresbilanz vorgelegt. Demnach verursachten Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen in der ersten Jahreshälfte versicherte Schäden in Höhe von 1,9 Mrd. Euro. 1,4 Mrd. Euro entfielen auf Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe. Die restlichen 500 Mio. Euro wurden durch Schäden an Kraftfahrzeugen verursacht. Damit liegt die Schadenbilanz 2023 bislang leicht unter dem Durchschnitt, resümiert der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...