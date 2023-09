Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Als führender Hersteller von Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen hat Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) ein zukunftsweisendes Battery Engineering Center in seinem Inspiration Center Düsseldorf eröffnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...