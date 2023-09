Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia wird morgen um 18:30 Uhr ihre nächste geldpolitische Entscheidung bekannt geben, so die Experten von XTB.Der Markt gehe davon aus, dass die RBA die Zinsen in der dritten Sitzung in Folge unverändert lassen werde, wobei der Leitzins unverändert bei 4,10% bleiben werde. Die RBA habe, wie viele andere Zentralbanken auch, bereits angedeutet, dass sie eine abwartende Haltung einnehmen werde, und die allgemeine Meinung sei, dass sie sich diesen Monat daran halten werde. Und warum? Ganz einfach, weil seit der letzten Sitzung im August keine Daten veröffentlicht worden seien, die eine Rückkehr zu Zinserhöhungen rechtfertigen würden. ...

