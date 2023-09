Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hartnäckig hält sich die Inflation in den Sommermonaten 2023 in der ganzen Welt auf erhöhtem Niveau, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".In Deutschland sei die jährliche Teuerungsrate im August lediglich auf 6,1% nach im Juli 6,2% gesunken. In der Eurozone habe sie bei 5,3% verharrt. In den USA liege sie bei 3,2%, also überall deutlich oberhalb der Marke von 2%, die die Notenbanken als Ziel für die Preisstabilität gesetzt hätten. Doch was bleibe den Zentralbanken zu tun? Die Leitzinsen noch weiter erhöhen, werde als gefährlich für den Konjunkturverlauf angesehen, wie es die Konferenz der Präsidenten der Notenbanken in Jackson Hole letzte Woche gezeigt habe. ...

