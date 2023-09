Düsseldorf (ots) -



Mit jeweils über 2 Millionen Followern auf Instagram und tiktok begeistert Tänzerin und Social-Media-Star Ivana Santracruz ihre Fans mit Sportivität, Dynamik und unglaublicher Energie. Kein Wunder, dass Legwear-Spezialist Calzedonia die Performerin nun als Testimonial für seine neue Athleisure Kollektion vorstellt. Die Kampagne mit Ivana ist ab 4. September online und in den Schaufenstern der Calzedonia Stores zu sehen. Hier präsentiert Ivana Leggings und Sport-Tops in angesagten Trendfarben wie Limettengrün und Fuchsia. Die Looks sind perfekt für's Workout und für einen lässigen Street Style. Denn sie sind nicht nur super bequem und absolut funktional, sondern außerdem stylish und vielseitig zu kombinieren. Der schwarze Einteiler eignet sich morgens im Fitness-Studio ebenso für einen coolen Look wie abends mit Blazer zum Dinner. Die Leggings lassen sich in dezenten Tönen toll zum Oversized Cashmere-Pullover tragen. In satten Knallfarben hingegen sorgen sie garantiert für den ein oder anderen Hingucker - und für ordentlich Farbe in der grauen Jahreszeit. Die Athleisure Kollektion ist ab sofort in allen Calzedonia Stores sowie online auf www.calzedonia.com erhältlich.



