LG Magna e-Powertrain will in einem neuen Werk in Ungarn ab 2026 zunächst E-Motoren und später auch Wechselrichter sowie Onboard-Ladegeräte fertigen. Das gab das 2021 gegründete Joint Venture von LG Electronics und Magna im Zuge der IAA Mobility bekannt. Die neue Produktionsstätte soll nach Angaben des Unternehmens im Industriegebiet der ungarischen Stadt Miskolc entstehen und 284.000 Quadratmeter ...

