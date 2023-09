Im August wurden in Norwegen 9.250 Elektroautos neu zugelassen, ein deutliches Plus im Vergleich zum Juli. Auch der BEV-Anteil an allen Neuzulassungen ist gestiegen, aber nicht so stark. Bei den Modellen hat sich das Tesla Model Y den Spitzenplatz zurückgeholt. Mit den 9.250 neuen Elektro-Pkw weißt die norwegische Straßeninformationsbehörde OFV ein deutliches Plus von 3.102 Einheiten im Vergleich ...

