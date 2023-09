Die Partnerschaft soll neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Elektro-Lastenrädern setzen

Maxion Wheels, der weltweit größte Hersteller von Rädern, gab heute seine Partnerschaft mit dem deutschen Elektro-Lastenradhersteller Antric bekannt. Als Alleinlieferant von Rädern für das vierrädrige Schwerlastfahrrad Antric One von Antric hat Maxion Wheels eine kostengünstige Stahlradlösung entwickelt, die für die Logistik in Städten optimiert ist.

"E-Lastenräder stellen aufgrund des Batteriegewichts, der Zuladung, der verlängerten Radstände und der verfügbaren Reifenoptionen unterschiedliche Anforderungen an die Räder", erläutert Ralf Duning, Vice President Global Engineering bei Maxion Wheels. "Mit Hilfe unserer Produktentwicklungs- und Produktionskapazitäten haben wir ein Stahlrad mit schmaler Felge für die Serienproduktion entwickelt, das nicht nur die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Fahrrads steigert, sondern auch zur urbanen Nachhaltigkeit beiträgt."

Das Know-how von Maxion Wheels in Sachen Technik und Tests gewährleistet, dass die Nutzer von Elektro-Lastenrädern die höchste Qualität und die stärksten Räder erhalten. Die minutiösen Validierungsverfahren erfüllen sämtliche Prüfnormen und -vorschriften der Branche, was den Rädern ihre unübertroffene Zuverlässigkeit verleiht.

Die Partnerschaft zwischen Maxion Wheels und Antric ebnet den Weg für die Entwicklung standardisierter Radlösungen auf dem sich ständig weiterentwickelnden Markt für Lastenfahrräder und wird so zu einer Steigerung der Gesamteffizienz und Kosteneffizienz führen.

Moritz Heibrock, Gründer von Antric, ergänzt: "Unsere Partnerschaft mit Maxion Wheels ist ein strategischer Schritt auf unserem Weg zur Weiterentwicklung unserer Lösungen für Elektro-Lastenfahrräder. Die Synergie zwischen unserer Vision und den technischen Fähigkeiten von Maxion Wheels dürfte zu bedeutenden Verbesserungen in der umweltfreundlichen urbanen Logistik führen."

ÜBER MAXION WHEELS

Maxion Wheels, eine Division von Iochpe-Maxion S.A., eine Division von Iochpe-Maxion S.A., ist der weltweit führende Lieferant von Stahl- und Aluminiumrädern. Unsere Expertise in Sachen geringer Kohlenstoffausstoß und unsere energieeffizienten Designs tragen dazu bei, dass Autos, Busse, Lastwagen und Anhänger ihren realen CO2-Fußabdruck verkleinern. Unsere vielfältigen weltweiten Teams und unsere inklusive Kultur sind die Grundlage für alle unsere Fortschritte.

Maxion Wheels arbeitet mit globalen Fahrzeugherstellern an Rädern für individuelle Mobilität, Transport, Landwirtschaft, Verteidigung und Geländeanwendungen. Unsere 10.000 Mitarbeiter sind an 31 Standorten in 14 Ländern auf fünf Kontinenten tätig, unter anderem in hochmodernen technischen Zentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Zusammen produzieren wir mehr als 50 Millionen Räder pro Jahr und sind damit der weltweit größte Produzent und Lieferant von Rädern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Maxion Wheels www.maxionwheels.com.

Über Antric

Die Antric GmbH gehört zur Cenntro Group, ist einer der fortschrittlichsten Hersteller von Lastenrädern und hat ihren Sitz in Deutschland. Das Lastenrad Antric One ist ein sehr benutzerfreundliches, langlebiges und robustes Lastenrad, das für professionelle Anwendungen in der Logistik, im Facility Management, in Kommunen, im Verleih und in vielen anderen Bereichen entwickelt wurde. Mit seinem funktionell hochentwickelten Design und seinen überragenden Leistungen sorgt das Antric One einfach für einen umweltfreundlichen Transport. Weitere Informationen über Antric finden Sie auf www.antric.de.

Um mehr zu erfahren, schicken Sie eine E-Mail an Maxion Wheels unter contactus@maxionwheels.com.

