Flughafen baut aus und bildet aus: Die Airport City der Flughafen Wien AG wächst weiter. Ende August erfolgte der Spatenstich für ein neues Logistikzentrum mit einer Nutzfläche von über 80.000 m2. Die Fertigstellung ist für September 2024 vorgesehen. Die beiden größten Mieter stehen schon fest, es handelt sich um Intespar und Hervis, die jeweils einen neuen zentralen Lagerstandort eröffnen werden. Des weiteren informierte der Flughafen Wien jüngst, dass per 1. September 24 neue Lehrlinge starteten. Insgesamt werden im Unternehmen derzeit 74 Lehrlinge in den Berufen Elektro- und Gebäudetechnik, KFZ- und Nutzfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungstechnik sowie im IT-Bereich. Für Lehrlinge am ...

