Auch der Nasdaq100 hat in den letzten Tagen deutlich nach oben tendiert und dabei die August-Tiefs klar verlassen. Doch ist das nun wirklich der Bullenmarkt, der weit genug trägt, um uns bald schon neue Allzeithochs zu bescheren? Wem jetzt noch nicht klar ist, was als nächstes kommt, kann trotzdem von den nächsten erwartbaren Bewegungen profitieren. Wo wir den High-Tech-Index in Kürze erwarten und wie unsere konkrete Handelsidee aussieht, zeigen wir in dieser Ausgabe des Trade des Tages.

Den vollständigen Artikel lesen ...