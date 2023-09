Kurz vor der Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung in München hat Greenpeace mit einer neuen Studie für Aufsehen gesorgt. Im Rahmen von Automobil-Veranstaltungen kommt es immer wieder zu Protesten von Klimaaktivisten und Umweltschützern. Auch in diesem Jahr hat sich Greenpeace im Vorfeld der IAA zu Wort gemeldet - allerdings nicht nur in Form von Protestaktionen, sondern auch mit einer Studie. Das berichtet die Münchener Abendzeitung.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...