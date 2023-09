Bonn (www.anleihencheck.de) - Der FED-Vorsitzende Jerome Powell gab am 25. August in Jackson Hole eine optimistische Einschätzung zur US-Wirtschaft ab: Der robuste Konsum sorgte für ein stärkeres Wachstum als erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Nach Ansicht des FED-Vorsitzenden könnte ein Wachstum über dem Trend die Fortschritte bei der Inflation beeinträchtigen. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten US-Daten hätten in der Debatte um eine harte oder weiche Landung jedoch in beide Richtungen interpretiert werden können. In dieser Woche dürften einige weitere US-Veröffentlichungen helfen, zu klären, welche Seite Recht haben könnte. Darüber hinaus werde die US-Notenbank den Konjunkturbericht (Beige Book) mit einer Aktualisierung ihrer Einschätzung der Volkswirtschaft veröffentlichen. ...

