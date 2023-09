Seit Monaten befindet sich die Rheinmetall-Aktie in einem Seitwärtstrend. Doch die Dreiecksformation läuft bald aus, eine Entscheidung rückt immer näher. Angesichts voller Auftragsbücher und der starken operativen Entwicklung sind die Aussichten für einen Ausbruch nach oben gut. Rückenwind gibt es nun auch von der Bank of America.Analyst Benjamin Heelan hat in einer neuen Studie die Einstufung zwar auf "Neutral belassen. Das Kursziel lautet allerdings weiterhin 280 Euro und liegt damit 13 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...