DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 9

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/04.09.2023/15:45) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 28. August 2023 bis einschließlich 3. September 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 285.785 Stamm- und 54.816 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 28.08.2023 4.372 96,5159 AQUIS (AQEU) 28.08.2023 25.425 96,5144 CBOE Europe (CEUX) 28.08.2023 8.156 96,4624 Turquoise (TQEX) 28.08.2023 12.047 96,6033 Xetra 29.08.2023 4.693 97,0470 AQUIS (AQEU) 29.08.2023 20.959 96,9765 CBOE Europe (CEUX) 29.08.2023 8.105 96,9521 Turquoise (TQEX) 29.08.2023 12.028 97,0105 Xetra 30.08.2023 2.610 97,4759 AQUIS (AQEU) 30.08.2023 14.355 97,3734 CBOE Europe (CEUX) 30.08.2023 4.945 97,3889 Turquoise (TQEX) 30.08.2023 8.090 97,4476 Xetra 31.08.2023 3.273 97,5007 AQUIS (AQEU) 31.08.2023 14.445 97,4444 CBOE Europe (CEUX) 31.08.2023 3.961 97,4381 Turquoise (TQEX) 31.08.2023 8.321 97,4884 Xetra 01.09.2023 8.157 94,5551 AQUIS (AQEU) 01.09.2023 55.095 94,5682 CBOE Europe (CEUX) 01.09.2023 14.028 94,6131 Turquoise (TQEX) 01.09.2023 52.720 94,3453 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 28.08.2023 528 89,8530 AQUIS (AQEU) 28.08.2023 2.201 89,9716 CBOE Europe (CEUX) 28.08.2023 528 90,2273 Turquoise (TQEX) 28.08.2023 6.743 89,9867 Xetra 29.08.2023 863 89,9563 AQUIS (AQEU) 29.08.2023 1.470 89,9514 CBOE Europe (CEUX) 29.08.2023 119 89,9441 Turquoise (TQEX) 29.08.2023 2.390 89,9316 Xetra 30.08.2023 479 89,5887 AQUIS (AQEU) 30.08.2023 1.086 89,8076 CBOE Europe (CEUX) 30.08.2023 103 89,2684 Turquoise (TQEX) 30.08.2023 4.306 89,7605 Xetra 31.08.2023 449 89,7712 AQUIS (AQEU) 31.08.2023 1.588 89,8023 CBOE Europe (CEUX) 31.08.2023 291 89,8711 Turquoise (TQEX) 31.08.2023 6.672 89,7830 Xetra 01.09.2023 929 87,6069 AQUIS (AQEU) 01.09.2023 4.927 87,1522 CBOE Europe (CEUX) 01.09.2023 1.011 87,2857 Turquoise (TQEX) 01.09.2023 18.133 86,9083 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

