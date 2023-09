Vor ziemlich genau einem Jahr stieg der Strompreis in Frankreich über die Marke von 1000 Euro die Megawattstunde - die Atomkraftwerke des Landes hatten Probleme auch wegen zu geringer Flußstände. Die Gemengelage war damals komplex. Damals, am 26.August 2022, hieß es in unserem Artikel "Frankreich: Strompreis-Anstieg jetzt über 1.000 Euro je Megawattstunde": "Wir sehen heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...