Der Markt für Elektro-Fahrzeuge wächst weltweit und verändert die Produktpalette der Autobauer. Um auf der Erfolgsspur zu bleiben, setzen nicht nur BMW und Mercedes verstärkt auf neue Modelle.

Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht - auch nicht bei Autobauern. Aktuelles Beispiel sind BMW und Mercedes, die bei Tesla in die Offensive gehen. Das erklärte Ziel: dem US-Platzhirsch bei Elektrofahrzeugen Marktanteile abzugraben, genauso wie chinesischen Autobauern. Denn auch diese fahren bei E-Autos derzeit klar auf der Überholspur und nehmen dabei zusehends Käuferklientel in Europa ins Visier.

Um sich in Zukunft besser im E-Markt aufzustellen, planen beide Unternehmen neue Modelle, Konzepte und Plattformen, die sich gezielt auf den Markt fokussieren und haben dabei vor allem das Premium-Segment im Blick. Zwei dieser Stromer wurden dieses Wochenende im Vorfeld der Internationalen Automobil Ausstellung in München (IAA Mobility) erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Am Samstag präsentierte BMW das erste E-Auto seiner neuen 'Vision'-Klasse, die ab 2025 in Produktion gehen soll und über eine größere Reichweite und bessere Technologie verfügt als die bisherigen Elektrovehikel.

Nur einen Tag später stellte Mercedes-Benz mit dem Concept CLA Class ebenfalls ein neues E-Auto vor, das Ausgangsbasis für weitere Modelle werden soll. Die beachtliche Leistung des Konzeptfahrzeugs: eine Reichweite von 750 Kilometern und eine 15-minütige Ladezeit, die für 400 Kilometer reichen kann.

Die Messlatte liegt zweifellos hoch: Besser klotzen statt kleckern, lautet das Motto, denn der Markt für Elektroautos ist hart umkämpft. Um keine Marktanteile zu verlieren und im Idealfall neue zu gewinnen, hatte Tesla vor einiger Zeit deswegen auch deutliche Preisabschläge bei einigen Modellen in Kauf genommen.

Die neuen Modelle des deutschen Autobauer-Duos sorgen für Kursfantasie und stimmen auch die auf Marketscreener erfassten Analysten optimistisch. Bei der BMW-Aktie raten sie aktuell zum Aufstocken und sehen das mittlere Kursziel bei 13.40 Euro - rund 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Bei den Mercedes-Benz-Papieren fällt das Urteil noch positiver aus. Hier erwarten die Analysten ein mittleres Kursziel von knapp 91 Euro, was knapp 38 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt.

Autor: ir für die wallstreetONLINE Zentralredaktion

