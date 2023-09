Die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (WKN: A1TNUT) verringert sich leicht um -0,6% und steht aktuell bei 31,60 €. Seit dem Kursrückgang im März auf 26,70 € ist ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Insgesamt beträgt der Kursgewinn in dieser Zeit rund +19%. Was sollten Anleger zukünftig beachten? Deutsche Beteiligungs AG vorgestellt Die in Frankfurt ansässige Deutsche Beteiligungs AG, kurz DBAG, stellt Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung. Sie ...

