Der Wolf ist vielerorts ein Problem, das sich auch mit Zäunen und Herdenschutzhunden nicht lösen lässt. Das räumt nun auch Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen ein. Es ist schlicht unmöglich im Schwarzwald oder an den Küstendeichen dichte Elektrozäune zu bauen. Dort steht die Weidehaltung auf dem Spiel - also genau die Form der Landwirtschaft mit hochwertigen, regional von Familienbetrieben erzeugten Lebensmitteln, die sich die Grünen auf die Fahnen geschrieben haben. Die Partei steckt somit in einem Dilemma: Sie muss eine Balance finden zwischen dem Naturschutz, der die Rückkehr des Wolfs gutheißt und einer nachhaltigen Landwirtschaft. Wenn eine uralte und gute Tradition auf dem Spiel steht, ist die einzige Lösung - so brutal sie auch klingt: In diesen Gegenden hat der Wolf keine Zukunft.



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5595125