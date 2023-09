Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.09.2023 / 17:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Carl Georg Nachname(n): Dürschmidt Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nagarro SE

b) LEI

9845008396BA67DA9B37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 75.15 EUR 1953.90 EUR 75.05 EUR 6079.05 EUR 75.05 EUR 3752.50 EUR 74.90 EUR 1872.50 EUR 74.70 EUR 1942.20 EUR 74.65 EUR 2090.20 EUR 74.60 EUR 1939.60 EUR 74.30 EUR 1931.80 EUR 74.25 EUR 2153.25 EUR 74.20 EUR 1409.80 EUR 74.10 EUR 2000.70 EUR 74.00 EUR 2146.00 EUR 74.00 EUR 1554.00 EUR 74.00 EUR 1554.00 EUR 73.80 EUR 1992.60 EUR 73.80 EUR 295.20 EUR 73.80 EUR 738.00 EUR 73.80 EUR 885.60 EUR 73.80 EUR 221.40 EUR 73.75 EUR 1917.50 EUR 73.70 EUR 1621.40 EUR 73.70 EUR 589.60 EUR 73.65 EUR 220.95 EUR 73.65 EUR 1841.25 EUR 73.60 EUR 1913.60 EUR 73.60 EUR 368.00 EUR 73.60 EUR 1545.60 EUR 73.60 EUR 1987.20 EUR 73.55 EUR 5295.60 EUR 73.55 EUR 7943.40 EUR 73.55 EUR 3677.50 EUR 73.55 EUR 882.60 EUR 73.55 EUR 1176.80 EUR 73.55 EUR 1544.55 EUR 73.55 EUR 1471.00 EUR 73.55 EUR 1985.85 EUR 73.55 EUR 73.55 EUR 73.50 EUR 3969.00 EUR 73.50 EUR 661.50 EUR 73.50 EUR 3160.50 EUR 73.50 EUR 1102.50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 73.99 EUR 81461.75 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.08.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





04.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com