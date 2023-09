© Foto: Wang Ying - XinHua/dpa



In der Regel senken die Analysten die EPS-Schätzungen für die S&P 500-Unternehmen in den ersten beiden Monaten eines Quartals. Für das dritte Quartal 2023 erhöhten sie diese nun.

Statt der typischen Absenkung der Earnings-per-Share-Schätzungen zu Beginn des Quartals, wie es in den vergangenen 20 Jahren der Fall war, gab es für die Unternehmen diesmal höhere Schätzungen als üblich. Der durchschnittliche Rückgang in den vergangenen 80 Quartalen lag bei knapp drei Prozent. Nun stieg die mittlere Bottom-up-EPS-Schätzung für das dritte Quartal 2023 für alle im US-Leitindex erfassten Unternehmen vom 30. Juni bis zum 31. August auf 0,4 Prozent - von 55,86 auf 56,10 US-Dollar. Erstmals seit dem Anstieg der Bottom-up-EPS-Schätzung von plus 3,8 Prozent in den ersten beiden Monaten des dritten Quartals 2021, wurde wieder ein Zuwachs prognostiziert.

Im Detail sahen vier der elf Branchensektoren in den Monaten Juli und August Zuwächse in ihren Bottom-up-EPS-Schätzungen für das dritte Quartal 2023. Die Sektoren zyklische Konsumgüter, Kommunikationsdienste und Informationstechnologie lagen hierbei mit 6,4, 5,3 bzw. 3,8 Prozent an der Spitze. Dem gegenüber standen sieben Sektoren mit rückläufigen Schätzungen, wobei der Rohstoffsektor mit einem Minus von 12,4 Prozent den größten Einbruch verzeichnete.

Optimistischer blicken die Analysten beim Gewinn je Aktie auch auf das vierte Quartal 2023. Sie korrigierten ihre EPS-Schätzungen auf plus 0,6 Prozent nach oben. Diese Anpassung beeinflusste die Schätzungen für das gesamte Jahr 2023, die um 0,9 Prozent auf 222,45 US-Dollar stiegen. Hier verzeichneten die Sektoren zyklische Konsumgüter (8,2 Prozent), Kommunikationsdienste (4,2 Prozent) und Informationstechnologie (2,7 Prozent) die größten Zuwächse, während die Gesundheits- und Werkstoffsektoren Rückgänge verzeichneten.

Abschließend weist Factset in der Auswertung darauf hin, dass auch die Schätzungen für das Kalenderjahr 2024 optimistisch nach oben korrigiert wurden, mit einem Anstieg von 0,9 Prozent auf 248,54 US-Dollar.

