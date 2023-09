BYD stellte mit der Markteinführung seines Super-Hybrid-Offroad-SUV BAO 5 seine neue professionelle, personalisierte Untermarke FANGCHENGBAO vor.

Die Super-Hybrid-Plattform mit DMO-Technologie (Dual Mode Offroad) zeichnet sich durch zahlreiche innovative Funktionen aus. Zu diesen zählt die Cell-to-Chassis-Technologie (CTC), die für ein optimal ausgewogenes Verhältnis aus Fahrzeugsicherheit, leistungsstarker Geländegängigkeit und Energieverbrauch sorgt.

Der BAO 5 ist auf der Chengdu Motor Show zu sehen, die seit 25. August läuft.

BYD, der weltweit führende Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten und leistungsstarken Batterien, stellte FANGCHENGBAO, seine neue professionelle und personalisierte Untermarke, sowie seine innovative neue Technologie vor: die Super-Hybrid-Plattform Dual Mode Offroad (DMO). Das erste Modell der neuen Marke, der BAO 5, ein Super-Hybrid-SUV mit DMO-Technologie, sowie die Konzeptfahrzeuge BAO 8 und BAO 3 wurden auf der Automobilmesse vorgestellt.

Wang Chuanfu, the Chairman and President of BYD (Photo: Business Wire)

Wang Chuanfu, Chairman und President von BYD, sagte bei der Markteinführungsveranstaltung, dass FANGCHENGBAO die Absicht verfolge, das Fahrerlebnis neu zu definieren. Die Marke biete den Nutzern in aller Welt eine unvergleichliche Mischung aus Professionalität und Personalisierung und löse in der New Energy Vehicle-Branche (NEV) eine tiefgreifende "Revolution" aus, durch die aus Autos individuelle Fahrzeuge nach Maß für jeden einzelnen Kunden werden.

Die Marke: ein großer Sprung nach vorne in der NEV-Branche

Der aus dem Chinesischen abgeleitete Markenname FANGCHENGBAO symbolisiert eine Mischung aus Präzision ("FANGCHENG" für "Formel") und Agilität ("BAO" für "Leopard"). Mit der Marke wird eine Reihe spezieller Technologien eingeführt, unter anderem die Super-Hybrid-Offroad-Plattform DMO, die ebenfalls auf der Messe vorgestellt wird.

FANGCHENGBAO hält die Zusammenführung modernster Technologien zur Nutzung neuer Energieformen und vielfältiger Nutzerpräferenzen für den Schlüssel zu einer beispiellosen Nutzererfahrung: Ob bei Fahrten durch die weite Wildnis, beim Befahren einer Rennstrecke, beim Navigieren durch belebte Metropolen oder beim Cruisen auf der Autobahn, ob auf der Suche nach dem gelegentlichen Nervenkitzel oder beim täglichen Pendeln zur Arbeit ein exklusives Fahrerlebnis ist nun für jedes Szenario in greifbare Nähe gerückt.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird FANGCHENGBAO die hervorragenden Technologien von BYD, seine zukunftsweisende Designphilosophie und sein vertikal integriertes Lieferkettensystem integrieren, um jedes Fahrzeug mit unverwechselbaren Funktionen nach Maß auszustatten.

FANGCHENGBAO symbolisiert die Fusion neuer Energieformen und grenzenloser Möglichkeiten und verwandelt somit die Träume eines jeden Menschen in greifbare Realität.

Die DMO-Technologie: entfesselte Kraft der Elektrizität für das individuelle Empowerment

BYD stellte auf der Messe die innovative Super-Hybrid-Offroad-Plattform DMO vor, die eine deutliche Abkehr von herkömmlichen Benzinmotoren signalisiert. Diese Plattform treibt die Fahrzeuge der Untermarke FANGCHENGBAO an und verspricht ein revolutionäres Offroad-Erlebnis. Gleichzeitig steht sie für Energieeffizienz und ermöglicht jedem Nutzer den Zugang zu Spitzentechnologie.

Die DMO-Technologie verbindet den revolutionären nicht tragenden Rahmen von BYD, der für Hybridfahrzeuge entwickelt wurde, mit einer speziellen Offroad-Hybridarchitektur. Bei dieser Integration kommt das Know-how von BYD in den Bereichen Hochleistungsfahrwerke, intelligenter elektrischer Allradantrieb und Offroad-Antriebstechnologie zum Tragen. Sie führt zu dem Ergebnis, dass DMO ein bislang unerreichtes Gleichgewicht aus Fahrzeugsicherheit, leistungsstarker Geländegängigkeit und Energieverbrauch erzielt.

Anstatt herkömmliche Modifikationen vorzunehmen, welche das Gewicht sowie das Überschlagsrisiko erhöhen, wird bei DMO die Blade-Batterie mit dem hochfesten Stahlrahmen auf innovative Weise vereint. So entsteht die CTC-Technologie (Cell to Chassis). Dies gewährleistet nicht nur die Sicherheit der Batterie in extremen Offroad-Szenarien, sondern erhöht auch in erheblichem Maße die Sicherheit des gesamten Fahrzeugs.

Zu den weiteren Merkmalen der Plattform zählen das längs eingebaute elektrische Hybridantriebssystem EHS und der branchenweit erste Offroad-Antriebsstrang mit Heckantrieb sowie der längs eingebaute Hochleistungsmotor Xiaoyun, welcher eine hervorragende Systemleistung von mehr als 500 kW und eine unübertroffene Traktion von 32.000 N liefert. Darüber hinaus kommt bei den DMO-Fahrzeugen eine intelligente Drehmomentsteuerungstechnologie zum Einsatz, was den Wenderadius auf nur 3,4 Meter minimiert. Dank seines kraftvollen Antriebs und der präzisen elektronischen Steuerung meistert das DMO-Fahrzeug sumpfiges Gelände, steile Berge, Schotterabhänge und viele weitere extreme Terrains mühelos. In dem mit drei Differenzialsperren ausgestatteten Fahrzeug kann der Fahrer per Knopfdruck in den für Offroad-Szenarien konzipierten Low-Speed-Gang wechseln.

Auf Basis der innovativen Architektur verfügt das DMO-Fahrzeug an beiden Achsen über eine Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung, die in Verbindung mit dem Hydraulic Body Control System DiSus-P auch in schwierigem Terrain den Komfort eines SUV-Fahrzeugs garantiert. Im Vergleich zu Geländefahrzeugen mit Benzinmotor spart die Plattform 35 Prozent Kraftstoff ein.

Die DMO-Plattform zeichnet sich als vorwiegend elektrisch angetriebene, professionelle Geländefahrzeugplattform aus. Sie ist das Ergebnis von mehr als 20 Jahren technologischer Entwicklungen und Erkenntnisse bei BYD aus der Erfahrung, die aus Millionen von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen aus dem Hause BYD gewonnen werden konnte. Diese Plattform geht weit über das bisher Mögliche hinaus und erweitert die Möglichkeiten der Elektromobilität in erheblichem Maße. Dank der enormen technischen Kompetenz überwindet die DMO-Plattform die Herausforderungen, denen sich Fahrzeugen mit alternativen Antriebssystemen in der Regel in verschiedenen Szenarien stellen müssen, und leitet bei Geländefahrzeugen in puncto Design und Funktionalität einen Paradigmenwechsel ein.

Mit festem Blick auf die Zukunft wird FANGCHENGBAO zunächst mit Modellen, die auf der DMO-Plattform basieren, in Marktbereiche wie Geländewagen und Sportwagen vordringen, in denen bisher Fahrzeuge mit herkömmlichem Benzinmotor überwiegen.

Die neuen Modelle: Pioniere mit Spitzentechnologie und einzigartigen Produktangeboten

Die drei Modelle der Marke FANGCHENGBAO bieten ein leistungsstarkes Produktspektrum, das eine Reihe individueller Präferenzen abdeckt und die robuste Produktmatrix sowie die Passion für Professionalität und Individualität unter Beweis stellt.

Der BAO 5 ist ein Super-Hybrid-Offroad-SUV, der mit Schlüsseltechnologien wie DMO und dem Hydraulic Body Control System DiSus-P ausgestattet ist. Sein Design verbindet auf nahtlose Weise industrielle Ästhetik mit robuster Leistung und bietet dem Nutzer noch nie dagewesene Stabilität und Sicherheit.

FANGCHENGBAO legt als Marke hohen Wert auf Individualität und bietet für den BAO 5 eine Vielzahl von Frontstrukturen an, die nahtlos integriert bzw. angepasst werden können. Auf diese Weise entsteht eine flexible Basis, die ganz auf die individuellen Wünsche der Kunden zugeschnitten werden kann.

Das Konzeptfahrzeug BAO 8 namens SUPER 8 präsentiert die futuristische Vision der Marke für Offroad-SUVs. Das Design, das an Science-Fiction-Schlachtszenarien angelehnt ist, bietet eine robuste Integration und einen verbesserten Schutz, der dem Fahrer Sicherheit und Vertrauen vermittelt. Darüber hinaus wurden erste Details über den BAO 3 enthüllt, die auf ein trendiges Modell hindeuten, das sich an ein vielfältiges Publikum mit Sinn für das Spielerische richtet.

Um eine gleichbleibend hohe Service- und Nutzungsqualität zu gewährleisten, wird die Marke FANGCHENGBAO auf dem chinesischen Markt zunächst auf ein DTC-Modell (Direct-to-Consumer) setzen. Dabei sollen bis zum Jahr 2024 60 Städte erreicht werden. Der BAO 5 feiert sein erstes Offline-Debüt auf der Chengdu Motor Show, die seit 25. August läuft.

