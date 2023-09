München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Was hält das Leben für die Kinder der Hamburger Kaufmannsfamilie Hansen bereit? "Das erzählt die Spiegel-Bestsellerautorin Ellin Carsta im neuen, dritten Band ihrer Saga "Die Kinder der Hansens", der Fortsetzung der erfolgreichen Saga rund um die Familie Hansen. Und worauf sich langjährige Fans und Neueinsteiger da konkret freuen können, verrät Sie uns nun selbst. Hallo, Frau Carsta.Begrüßung: "Hallo!"1. Frau Carsta, in welchem Jahr spielt der dritte Band Ihrer "Die Kinder der Hansens"-Saga und wer ist darin die Vortänzerin?O-Ton 1 (Ellin Carsta, 31 Sek.): "Dieser neue Band spielt im Jahr 1925 und die Hauptfigur ist Amala, eine wunderschöne junge Frau, die die Tochter von Luise Hansen und Hamza, ihrem Lover von damals ist. 1925 war ja nun in Deutschland ohnehin schon einiges los und wie man sich vorstellen kann: Für eine junge schwarze Frau, die aus Amerika kommt und in Deutschland Fuß fassen möchte als Schauspielerin, Tänzerin: Es ist nicht so ganz einfach."2. Welche Familienmitglieder spielen noch ein Rolle?O-Ton 2 (Ellin Carsta, 25 Sek.): "Alles ist ein bisschen verzweigt: Wir haben den Eduard Ahrendsen, das ist der Sohn von Martha, geborene Hansen. Und wir haben zum Beispiel die Auguste, das ist die Tochter von Frederike. Also wir haben quasi die Kinder des Ursprungs-Personals, (lacht) sage ich jetzt mal - und die verstehen sich auch, wie ich finde, erstaunlich gut. Also besser, als es vielleicht in manch anderer Familie ist."3. Gibt's vielleicht auch jemanden, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt?O-Ton 3 (Ellin Carsta, 25 Sek.): "Ach, aus der Reihe tanzt: Richard Hansen, der ja eben auch schon ein Ursprungs-Hansen ist, der ist eben auch wieder dabei. Ich mochte Richard in der Ursprungs-Saga nicht und ich mag ihn jetzt auch nicht. Er ist, finde ich, eklig wie eh und je. Und, ich will natürlich noch nicht zu viel verraten, aber Amala hat ein Angebot, einen Film zu machen und da drumherum, da gibt es tatsächlich einige, die aus der Reihe tanzen."4. Was ist das für ein Filmangebot?O-Ton 4 (Ellin Carsta, 28 Sek.): "Diesen Film, den gibt es tatsächlich, der heißt 'Der heilige Berg', mit Luis Trenker. Und der Regisseur, damals, Arnold Fanck, hat eben eine junge, schöne Frau dort hineinsetzen wollen. Die Rolle, die aber in meinem Buch die Amala spielt, das war tatsächlich die Rolle der Leni Riefenstahl, die später ja vor allem dann eben auch selbst Filme gemacht hat. Aber zu der Zeit hat sie eben selber noch geschauspielert und da spielt sie dann diese Hauptrolle in 'Der heilig Berg'."5. Sie sind dafür bekannt, dass Sie gern Fiktion mit historischen Fakten verweben. Vor welchen Herausforderungen standen denn die Menschen 1925 in Deutschland?O-Ton 5 (Ellin Carsta, 38 Sek.): "Also die politische Lage war letztendlich von Chaos geprägt. Aber vor allem war es eben, wie ich finde, so spannend auch, weil es eine Zeit der Gegensätze war. Wir haben zum einen die Menschen, die wirklich den Ersten Weltkrieg hinter sich hatten. Die haben nach Leben gedürstet, die wollten tanzen, die wollten feiern, die wollten eben erleben, dass es sie noch gibt. So, und dann gab es eben diese bittere Armut und eben diese Unzufriedenheit über die geschlossenen Verträge der Regierung. Der Versailler Vertrag war für viele einfach nur ein Knecht-Vertrag, wie es manchmal auch genannt wurde. Und, ja, da war einiges los im Land."6. Und wie geht's weiter mit den Kindern der Hansens?O-Ton 6 (Ellin Carsta, 13 Sek.): "Die sind mir nicht nur ans Herz gewachsen, die sind für mich wie meine Familie. Nach Band drei ist Band vier bereits fertig beim Verlag - und nach Band vier wird nicht Schluss sein, und nach Band fünf und nach Band sechs auch noch nicht."Freuen wir uns also weiter auf tolle neue Geschichten von den Kindern der Hansens. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Carsta!Verabschiedung: "Dankeschön!"Abmoderationsvorschlag: "Tanz ins Leben", Band drei der "Die Kinder der Hansens"-Saga von Ellin Carsta ist bei Tinte & Feder erschienen und gibt's ab sofort (ab 5. September) als Taschenbuch, eBook und Hörbuch. Mehr Infos dazu, über die Autorin und alle ihre anderen Bücher gibt's unter www.amazon.de/kinderderhansens.Pressekontakt:Zucker. Kommunikation GmbHTorstraße 10710119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0amazonbooks@zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5595149