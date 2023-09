Der aktuelle Handelsstand von Platin zeigt ein interessantes Muster. Zum Wochenstart wird der Platinpreis bei etwa 960 US-Dollar gehandelt, was ein leichtes Minus von 0,32 % im Vergleich zum Handelsschluss der vorherigen Woche darstellt. Bei einem Blick auf die letzten fünf Handelstage wird allerdings eine andere Geschichte erzählt: Hier kann man eine positive Preisveränderung von 1,5 % verzeichnen.Anzeige:Lässt man den 10-Tage gleitenden Durchschnitt in die Analyse einfließen, so lässt sich ein steigender Trend erkennen. Zudem liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...