DJ PTA-Adhoc: Deutsche Balaton AG: Vorstand beschließt Erwerb eigener Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/04.09.2023/18:40) - Der Vorstand der Deutsche Balaton AG hat heute beschlossen, die von der Hauptversammlung vom 29. August 2019 unter Tagesordnungspunkt 10 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (der "Ermächtigungsbeschluss") teilweise auszunutzen. Der Vorstand hat diesbezüglich beschlossen, bis zu 100 eigene Aktien zum Preis von bis zu 1.661,00 Euro je Aktie unter Einhaltung der Bestimmungen des Ermächtigungsbeschlusses über die Börse zu erwerben.

Der Erwerbspreis je Aktie darf entsprechend der Bestimmung des Ermächtigungsbeschlusses den arithmetischen Mittelwert der Schlusskurse der Stückaktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse oder, sofern eine andere Wertpapierbörse als die Frankfurter Wertpapierbörse Hauptbörse für die Aktien der Gesellschaft werden sollte, an dieser Börse, während der letzten drei Börsenhandelstage vor dem Abschluss des Verpflichtungsgeschäftes, um nicht mehr als 10 Prozent über- oder unterschreiten.

(Ende)

Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de

ISIN(s): DE000A2LQT08 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2023 12:40 ET (16:40 GMT)