Es brodelt weiter am Kryptomarkt: Die Vorhaben einiger großen Player am Finanzmarkt entwickeln sich weiter. Der Weg zu einem Bitcoin ETF ist zwar noch nicht frei, aber die Richtung ist klar. Welche weitreichenden Auswirkungen das auf die Kurse der Krypto-Coins hat und wie hoch das Risiko für eine Korrektur derzeit ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel von Tokentus.