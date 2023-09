The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.09.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.09.2023



ISIN Name

CA45029H2037 ISM RESOURCES CORP.

CA4620481099 ION ENERGY LTD

CA10778Y3023 BRIACELL THERAPEUTICS

SE0017484876 NODEBIS APPLICATIONS AB

US09215C1053 BLACK KNIGHT INC.DL-,0001

US41358P1066 HARPOON THERAPEUTICS

US6707041058 NUVASIVE INC. DL-,001

US96209A1043 WEWORK INC. CL.A DL-,0001