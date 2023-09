Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Die sechs ausgezeichneten Projekte fördern Innovationen in den Bereichen Bewertung von Rechenkompetenz, IKT-Entwicklung, EdTech, Inklusion, frühkindliche Entwicklung und UmwelterziehungSechs bahnbrechende Projekte, die sich mit globalen Bildungsherausforderungen befassen, wurden von WISE für ihren positiven Beitrag zu Bildung und Gesellschaft ausgezeichnet. Mit den WISE Awards sollen Projekte hervorgehoben werden, die sich in ihren Gemeinschaften bewährt haben und das Potenzial besitzen, internationale Standards und weltweite Best Practices zu setzen.Die Gewinner der WISE Awards 2023, die aus der Republik Moldau, Kenia, den USA, Kolumbien und Indien stammen, sind Exzellenzmodelle, die als Inspiration für Innovationen und kreative Maßnahmen im Bildungsbereich dienen.Stavros N. Yiannouka, CEO von WISE, kommentierte: "In einer Welt, in der Bildung der Grundstein des Fortschritts ist, feiern die WISE Awards nicht nur Innovation, sondern auch den Geist der Verbundenheit, Belastbarkeit und Entschlossenheit. Jeder Gewinner im diesem Jahr veranschaulicht die transformative Kraft der Bildung, die Überbrückung von Gräben und die Förderung von Inklusion. Diese Initiativen weisen uns den Weg durch die Komplexität unserer globalen Landschaft und beweisen, dass wir mit Innovation und Engagement eine strahlendere, gerechtere Zukunft für alle gestalten können."Die diesjährigen Gewinner der WISE Awards sind:Tekwill in Every School von ATIC (Republik Moldau) (https://www.wise-qatar.org/project/tekwill-in-every-school/):Ein nationales Programm, das 60 % der Gymnasien der Republik Moldau mit einem kostenlosen digitalen Online-Lehrplan ausstattet, der es Schülern und Lehrern ermöglicht, zukunftsfähige Fähigkeiten zu erwerben, die auf die Bedürfnisse des IT-Sektors ausgerichtet sind.International Common Assessment of Numeracy (ICAN) von PAL Network (Kenia) (https://www.wise-qatar.org/project/international-common-assessment-for-numeracy-ican/):Ein gemeinsames Tool zur Bewertung von Rechenkenntnissen, das entwickelt wurde, um grundlegende Lernprobleme im globalen Süden anzugehen.NaTakallam: A Different Kind of Language Learning von NaTakallam (USA) (https://www.wise-qatar.org/project/natakallam-connecting-refugees-and-language-learners-worldwide/):durch die Zusammenarbeit mit K12-Schulen und Universitäten zur Verbesserung des Sprachenlernens werden Herausforderungen angegangen, mit denen vertriebene Bevölkerungsgruppen konfrontiert sind,.Ahlan Simsim von IRC in Partnerschaft mit Sesame Workshop (USA, Jordanien): (https://www.wise-qatar.org/project/ahlan-simsim/)Eine transformative Initiative für die frühkindliche Entwicklung, die Kleinkinder und ihre Betreuer mit spielerischen Lernangeboten in Verbindung mit Bildungsmedien erreicht.Nature-Based Education Networks von OpEPA (Kolumbien): (https://www.wise-qatar.org/project/biodivercities-nature-based-education-network/)Umwandlung von städtischen Lerngemeinschaften in lebendige Klassenzimmer, die natürliche Ökosysteme als Räume für immersive Lernerfahrungen nutzen.Catalyzing ECE at Scale von Rocket Learning (India): (https://www.wise-qatar.org/project/transform-learning/)Ein EdTech-System für frühkindliches und grundlegendes Lernen, das Lehrer, Schüler und Anganwadi-Betreuer unterstützt, um das Lernen der Schüler zu verbessern.Lesen Sie unsere vollständige Pressemitteilung hier: https://www.wise-qatar.org//app/uploads/2023/09/global-2023-pr_wise-awards-winners-announcement.pdf (https://www.wise-qatar.org/app/uploads/2023/09/global-2023-pr_wise-awards-winners-announcement.pdf)Mit Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@wise.org.qaLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2200148/WISE_Awards_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-gewinner-der-wise-awards-2023-treiben-den-globalen-bildungsfortschritt-voran-301917134.htmlPressekontakt:Alpha Macky Ly,alphamacky.ly@wise.org.qa,+33 (0) 7 50 98 76 70Original-Content von: WISE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117192/5595162