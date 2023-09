Nachdem der anfängliche Trubel um das Metaverse abgeklungen ist, meldet sich der Mann zurück, der Crytek in die Gaming-Industrie gebracht hat: Cevat Yerli will die Idee des Metaverse zwar aufgreifen, aber trotzdem etwas völlig Neues herausbringen. Zoom, Teams, Skype - seitdem die Pandemie ausgebrochen ist, sind Video-Chats aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Damit uns bei den Videocalls künftig nicht die Füße einschlafen, dafür will ...

