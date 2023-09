Die Welt der Münzsammlung und -anlage birgt eine Vielzahl von verborgenen Schätzen, die nicht nur das Auge erfreuen, sondern auch eine interessante Geschichte erzählen. Einer dieser faszinierenden Schätze ist die American Buffalo Goldmünze. Seit ihrer Erstprägung im Jahr 2005 durch die U.S. Mint hat sich diese Münze nicht nur auf dem amerikanischen, sondern auch auf dem internationalen Markt einen exquisiten Ruf erarbeitet.Geprägt in der traditionsreichen U.S. Mint in Westpoint, New York, zeichnen sich die American Buffalo Goldmünzen ...

