Das innovative Markenhaus von Ivanti wird im Restaurant "Little Nonna" gemeinsam mit Everphone, EBF EDV Föllmer GmbH (EBF) und Infinigate zu finden sein.

Ivanti, das Technologieunternehmen, das das Arbeiten von jedem Ort verbessert und absichert, nimmt als offizieller Premium Partner an der Leitveranstaltung der Deutschen Telekom in Köln, Digital X 2023, teil. Anfang des Jahres gaben beide Unternehmen bekannt, dass Ivanti Neurons for Discovery, Ivanti Neurons for RBVM und Ivanti Neurons for Patch Management in die Mobile-Enterprise-Management-Lösungen der Deutschen Telekom integriert wurden.

Besucher der Digital X erleben die Möglichkeiten dieser Integration im innovativen Markenhaus von Ivanti im Restaurant Little Nonna (Brabanter Straße 1, 50674 Köln). Dort werden auch prominente Partner wie Everphone, EBF EDV Föllmer GmbH (EBF) und Infinigate mit gemeinsamen Lösungen zu finden sein.

Hierzu zählen:

iNDIGO (iOS Native Devices in Government Operation)

BSI-Zertifizierung sicherer Einsatz bei Behörden sowie in Hochsicherheitsbranchen

Lenovo ThinkShield mit Ivanti und EBF

DaaS mit Everphone

Vereinfachte Beschaffungsprozesse mit Infinigate/Nuvias

"Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder Kunden und Partner auf der Digital X zu treffen", so Günter Mayer, Vice President Carrier International bei Ivanti. "An einer Veranstaltung mit den führenden Köpfen aus Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft teilzunehmen, ist ein Privileg und eine Ehre. Gemeinsam werden wir erforschen, wie wir Innovationen nutzen können, um unsere Zukunft zu verbessern."

Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative, die von der Deutschen Telekom organisiert wird und an der mehr als 300 nationale und internationale Partner beteiligt sind. Mit zwei Millionen Quadratmetern Veranstaltungsfläche, fünf Bühnen, einem 2.500 Quadratmeter großen Marktplatz und über 50.000 erwarteten Teilnehmern wird Köln am 20. und 21. September 2023 wieder zur Fabrik der Zukunft.

Um das Ivanti-Markenhaus zu erleben und Freikarten zu erhalten, wenden sich interessierte Kunden bitte an einen Ivanti-Vertriebsmitarbeiter.

Über Ivanti

Ivanti verbessert und sichert das Arbeiten von jedem Ort, sodass Menschen und Organisationen erfolgreich sein können. Wir sorgen dafür, dass die Technologie für die Menschen arbeitet, nicht umgekehrt. Die Mitarbeiter von heute verwenden eine Vielzahl von Firmen- und Privatgeräten, um über mehrere Netzwerke auf IT-Anwendungen und Daten zuzugreifen und produktiv zu bleiben, egal wo und wie sie arbeiten. Ivanti ist eines der einzigen Technologieunternehmen, das alle IT-Assets und Endpunkte in einem Unternehmen findet, verwaltet und schützt. Mehr als 40.000 Kunden, darunter 88 der Fortune 100, haben sich für Ivanti entschieden, um ihren Mitarbeitern ein hervorragendes digitales Erlebnis zu bieten und die Produktivität und Effizienz ihrer IT- und Sicherheitsteams zu verbessern. Bei Ivanti bemühen wir uns, ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Perspektiven gehört, respektiert und geschätzt werden. Wir engagieren uns für eine nachhaltigere Zukunft für unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und den Planeten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ivanti.com und folgen Sie @GoIvanti.

