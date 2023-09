The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2023ISIN NameXS1487315860 SANTAN.UK GRP 16/23 MTNXS1487495316 SAIPEM FIN.INT. 16/23 MTNXS2226662950 MB AUSTR.PAC 20/23 MTNUS02665WDM01 AM.HONDA FI. 20/23 MTNUS02665WDP32 AM.HONDA FI. 20/23MTN FLRUS60687YBJ73 MIZUHO F.G. 20/24 FLRUS60687YBM03 MIZUHO F.G. 20/24 FLRXS2384361684 ESM 21/23 MTN REGSFR001400JZE9 NHOA S.A. (WI) ANR.CA110709DK55 BRIT. COL.PROV.2023CA683234HM34 ONTARIO PROV. 2023 08.09DE000A185XT1 KLOECKNER+CO.F.S.16/23 CVDE000NLB8D01 NORDLB IS.S.1802DE000DK0EUU0 DEKA MTN SERIE 7490FR0012939841 SCHNEIDER ELECTRIC 15/23DE000A161WS6 BERLIN, LAND LSA15/23A474XS1287779208 SSE PLC 15/23 MTN