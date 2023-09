The following instruments on XETRA do have their first trading 05.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.09.2023Aktien1 KYG2058L1032 Chavant Capital Acquisition Corp.2 CA0324721020 Anacott Acquisition Corp.3 CA0508131046 Audrey Capital Corp.4 US95790K1097 Western Asset Diversified Income Fund5 CA1079301091 Briacell Therapeutics Corp.6 CA25472M1077 Discovery Lithium Inc.7 US41358P2056 Harpoon Therapeutics Inc.8 CA53680X1033 Lithium Ion Energy Ltd.9 SE0020846392 Nodebis Applications AB10 US96209A4013 WeWork Inc.Anleihen1 DE000A3LJT71 Mercedes-Benz International Finance B.V.2 DE000DD5A4U7 DZ BANK AG