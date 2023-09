paragon Deutsche Beteiligungs AG 3U Holding - Unternehmen die etwas zu sagen hatten. Auf der Frankfurter Herbszkonferenz nutzen Micro-, Small- und MidCaps ihre Chance. Am ersten Tag starke Auftritte - Einzelheiten zu paragon, die nach schweren Zeiten anfangen will "Geld zu verdienen" - so der CEO Frers. Und die Deutsche Beteiligungs AG, die laut CEO "weniger erratisch" werden soll - mit neuen Ideen zu Aktienrückkäufen und über Zeiten, die Investmentchancen bieten, wie alnge nicht. Last but not least der Vorstand Knoke der 3U Holding, die nach dem weclapp-Erfolg einen Vertrauensvorschuss geniesst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...