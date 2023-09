Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Dienstag dieser Woche findet die geldpolitische Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) statt, so die Analysten von Postbank Research.Nachdem die RBA den Zinssatz in der August-Sitzung unverändert bei 4,1% belassen habe, werde sie ihn wahrscheinlich einen weiteren Monat lang beibehalten. Die Inflation in Australien sei im Juli auf 4,9%, den niedrigsten Stand seit 17 Monaten zurückgegangen. In den Vormonaten habe sie 5,4% erreicht und die Markterwartungen betrugen 5,2%. Sowohl bei den Waren als auch bei den Dienstleistungen sei die Inflation im Vergleich zum Vormonat gesunken. Der geringere Inflationsdruck dürfte der RBA nach Ansicht der Analysten von Postbank Research zu mehr Spielraum verhelfen, den Leitzins unverändert zu belassen, anstatt eine weitere Anhebung vorzunehmen. Allerdings könnten hohe Wohnungsmieten und schwankende Rohstoffpreise weiterhin Aufwärtsrisiken für die Inflation mit sich bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...