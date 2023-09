EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

PRESSEMITTEILUNG Adler Group S. A. gibt den Verkauf von einem Entwicklungsprojekt in Berlin bekannt Luxemburg, 5. September 2023 - Die Adler Group S. A. ("Adler Group") hat heute den Abschluss des Verkaufs des Entwicklungsprojektes Staytion - Forum Pankow in Berlin bekanntgegeben. Die Consus Real Estate AG, eine Tochtergesellschaft der Adler Group, hat ihre Anteile an dem Joint Venture an den JV-Partner Kondor Wessels veräußert. Durch die Transaktion, die im August abgeschlossen wurde, erzielt die Adler Group einen Erlös in Höhe von ca. 36 Mio. €. Die Transaktion trägt zum erklärten Ziel bei, die Verschuldung der Gruppe im Jahr 2023 und darüber hinaus weiter abzubauen. Kontakt Investor Relations: T +352 278 456 710 F +352 203 015 00 E investorrelations@adler-group.com





